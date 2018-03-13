Росія несе відповідальність за отруєння екс-шпигуна Скрипаля - Держдеп США

Тіллерсон заявив, що замах на вбивство приватної особи на території суверенної держави ніколи не може бути виправданий.

США згодні з урядом Великої Британії, який заявляє, що Росія несе відповідальність за отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Про це йдеться в заяві глави Держдепу США Рекса Тіллерсона, опублікованому на сайті відомства.

"Ми абсолютно впевнені в розслідуванні, яке проводить Велика Британія, і в її оцінках, що Росія несе відповідальність за напад із використанням нервово-паралітичного агента, яке відбулося в Солсбері минулого тижня", - йдеться в заяві.

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Тіллерсон заявив, що такого роду напад, як замах на вбивство приватної особи на території суверенної держави ніколи не може бути виправданий.

"Ми обурені тим, що Росія, як видається, знову залучена у таку поведінку. Від України до Сирії - а тепер і Великобританії - Росія продовжує бути безвідповідальною дестабілізуючою силою у світі, яка відкрито нехтує суверенітетом інших держав і життями громадян", - заявив держсекретар США

Тіллерсон також підкреслив, що відповідальні за цей злочин - і виконавці, і замовники - повинні зіткнутися з серйозними наслідками.

"Ми солідарні з нашими союзниками в Сполученому Королівстві і будемо продовжувати тісно координувати наші дії у відповідь", - підсумував глава Держдепу.

Як повідомляв УНІАН, у Білому домі вперше прокоментували отруєння колишнього шпигуна РФ Сергія Скрипаля і його дочки у Великобританії. В адміністрації Дональда Трампа заявили, що уважно стежать за подіями і ставляться до них дуже серйозно. У той же час Сандерс жодного разу не згадала про Росії і не прокоментувала її ймовірну причетність до отруєння Скрипаля.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені без свідомості. Слідство стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною. Співробітник британської поліції, який першим прийшов на допомогу постраждалим, також був госпіталізований з симптомами отруєння.