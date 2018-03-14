У Німеччині при спробі нападу на Ангелу Меркель затримали чоловіка

Чоловік щось викрикував у бік новообраного канцлера "не німецькою мовою".

Німецька поліція затримала невідомого під будівлею парламенту, коли звідти виходила канцлерка Ангела Меркель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

Інцидент стався невдовзі після того, як члени Бундестагу підтримали кандидатуру Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини.

Поліція затримала чоловіка, який щось голосно кричав "не німецькою мовою".

Правоохоронці притиснули чоловіка до землі саме в той момент, коли новообрана канцлерка сідала до автомобіля, щоб поїхати до президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Причини інциденту лишаються невідомі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 364 депутата Бундестагу шляхом таємного голосування підтримали рішення про обрання Ангели Меркель канцлером Німеччини.