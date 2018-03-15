Собчак виступила за нові санкції проти "друзів Путіна", "Роснефті" і "Газпрому"

Кандидат в президенти РФ вважає, що "не повинно бути санкцій, які знову торкнуться тільки простого російського народу".

Кандидат в президенти РФ Ксенія Собчак висловилася за нові санкції відносно Москви в разі підтвердження підозр про причетність Росії до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля.

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Про це Собчак заявила в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, передає DW.com.

"Якщо за замахом із застосуванням нервово-паралітичної речовини стоїть Москва, нові санкції Заходу неминучі", - наводить її слова газета. При цьому вона висловилася за персональні обмежувальні заходи проти "друзів Путіна і корумпованих державних еліт", а також концернів на кшталт "Роснефті" і "Газпрому". "Не повинно бути санкцій, які знову торкнуться тільки простого російського народу. Їх треба послаблювати одночасно з посиленням обмежувальних заходів проти путінських еліт", - переконана Ксенія Собчак.

На думку політтехнолога штабу Собчак Віталія Шклярова, одним зі штрафних заходів могла б стати відмова Німеччини від реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2". "Це один з престижних проектів Росії, який дозволяє Кремлю, з одного боку, отримувати більші прибутки від продажу газу, а з іншого - шантажувати Східну Європу за допомогою сировинних ресурсів", - констатував він в інтерв'ю Bild. У той же час висилання дипломатів Шкляров назвав неефективним і додав, що такі дії дозволяють Путіну виставляти Росію жертвою Заходу.