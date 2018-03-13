"З приводу лохів": Собчак в прямому ефірі жорстко пройшлася по електорату Путіна

Путін, за прогнозами соціологів, при явці до 63-67%, переможе на виборах президента РФ з результатом від 69 до 73%.

Кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак вважає більшість росіян «лохами», оскільки вони 18 років обирають одну й ту ж владу, не замислюючись про наслідки.

Про це вона заявив в прямому ефірі одного з політичних ток-шоу на пропагандистському телеканалі ТВЦ.

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«З приводу лохів і іншого. Слухайте, ну якщо люди 18 років вибирають одну й ту ж владу, не розуміючи, до чого це призводить, то як ще, звичайно, вони називаються? Подивіться, що 18 років з нами роблять: нас позбавили нашого голосу – нас позбавили права голосувати...і люди продовжують це терпіти», – відповіла Собчак на звинувачення Володимира Жириновського на свою адресу.

«Я прийшла на вибори сказати: «хлопці, ви не лохи, вас розводять, вам роблять вигляд, що у вас відбуваються вибори, коли насправді ніякого вибору немає», – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, Путін, за прогнозами соціологів, при явці до 63-67%, переможе на виборах президента РФ з результатом від 69 до 73%. Грудінін набере 10-14%, Жириновський – 8-12%, Собчак – 2-3%, Явлінський – 1-2%, Тітов, Бабурін, Сурайкін – менше 1% кожен.