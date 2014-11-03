"Газпромнефть" заперечує загибель топ-менеджерів компанії в аварії Мі-2
08:58, 03 листопада 2014Світ
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Представників топ-менеджменту компанії "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" на борту вертольота Мі-2, що зазнав катастрофи в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, не було.
Топ-менеджери "Газпромнафти" в катастрофі не постраждали / УНІАН
Про це в понеділок повідомив ТАСС начальник відділу зв'язків з громадськістю "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Олексій Гнідин.
"Детальніша інформація уточнюється", - сказав він.
Слідчо-оперативна група на чолі з начальником Новоуренгойского слідчого відділу на транспорті вилетіла в понеділок до місця аварії вертольота Мі-2, який впав в озеро Кумалито Ямало-Ненецького автономного округу. Про це повідомила представник уральського слідчого управління на транспорті СК РФ Ірина Саркісян. "Вони вилетіли на вертольоті рано вранці", - повідомила вона.
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