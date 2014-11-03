"Газпромнефть" заперечує загибель топ-менеджерів компанії в аварії Мі-2

Про це в понеділок повідомив ТАСС начальник відділу зв'язків з громадськістю "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Олексій Гнідин.

"Детальніша інформація уточнюється", - сказав він.

Слідчо-оперативна група на чолі з начальником Новоуренгойского слідчого відділу на транспорті вилетіла в понеділок до місця аварії вертольота Мі-2, який впав в озеро Кумалито Ямало-Ненецького автономного округу. Про це повідомила представник уральського слідчого управління на транспорті СК РФ Ірина Саркісян. "Вони вилетіли на вертольоті рано вранці", - повідомила вона.