У Росії в авіакатастрофі загинув глава підрозділу "Газпромнафти" - ЗМІ

Дві людини загинули при вимушеній посадці приватного вертольота Мі-2 в районі Ети-Пуровського родовища в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

Як передає РІА "Новости", на борту вертольота міг перебувати керівник відділу компанії "Газпромнафта-Ноябрьскнафтогаз". За даними рятувального відомства, о 13.10 (мск) надійшло повідомлення, що приватний вертоліт здійснив вимушену посадку. Читайте такожВсім п'яти фігурантам справи про авіакатастрофі у Внуково пред'явлені звинувачення

"На борту, ймовірно, перебував керівник відділу ВАТ "Газпромнафта-Ноябрьскнафтогаз", - повідомило джерело.

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