У Росії в авіакатастрофі загинув глава підрозділу "Газпромнафти" - ЗМІ

07:25, 03 листопада 2014
Світ
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Дві людини загинули при вимушеній посадці приватного вертольота Мі-2 в районі Ети-Пуровського родовища в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

УНИАН

Як передає РІА "Новости", на борту вертольота міг перебувати керівник відділу компанії "Газпромнафта-Ноябрьскнафтогаз".

За даними рятувального відомства, о 13.10 (мск) надійшло повідомлення, що приватний вертоліт здійснив вимушену посадку.

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"На борту, ймовірно, перебував керівник відділу ВАТ "Газпромнафта-Ноябрьскнафтогаз", - повідомило джерело.

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