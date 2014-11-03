У Росії в авіакатастрофі загинув глава підрозділу "Газпромнафти" - ЗМІ
07:25, 03 листопада 2014Світ
0 0
Дві людини загинули при вимушеній посадці приватного вертольота Мі-2 в районі Ети-Пуровського родовища в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.
На борту імовірно був керівник відділу "Газпромнафта-Ноябрьскнефтегаз" / УНІАН
Як передає РІА "Новости", на борту вертольота міг перебувати керівник відділу компанії "Газпромнафта-Ноябрьскнафтогаз".
За даними рятувального відомства, о 13.10 (мск) надійшло повідомлення, що приватний вертоліт здійснив вимушену посадку.
Читайте такожВсім п'яти фігурантам справи про авіакатастрофі у Внуково пред'явлені звинувачення
"На борту, ймовірно, перебував керівник відділу ВАТ "Газпромнафта-Ноябрьскнафтогаз", - повідомило джерело.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter