Столтенберг назвав "справу Скрипаля" викликом безпеки для НАТО

17:27, 15 березня 2018
Світ
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг / REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс підтримує версію Великобританії про причетність Росії до отруєння колишнього полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля.

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Він підкреслив, що цей інцидент є викликом для безпеки альянсу. «Ми знаємо, що ця речовина випускалася в РФ, тому довіряємо тим оцінками, які зроблені у Великобританії. У нас немає підстав для сумнівів», - сказав Столтенберг.

За його словами, найближчим часом члени альянсу обговорять «справу Скрипаля». Він додав, що в понеділок, 19 березня планує провести окрему зустріч з главою МЗС Великобританії Борисом Джонсоном. При цьому Йенс Столтенберг підкреслив, що НАТО готове надати Великобританії практичну допомогу в розслідуванні «справи Скрипаля», передає kommersant.ru.

Як повідомляв УНІАН, Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в Солсбері 4 березня. Вчора прем'єр Великобританії Тереза Мей оприлюднила пакет заходів у відповідь на отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля. Серед рішень - висилка 23 російських дипломатів, заморожування двосторонніх контактів на високих рівнях, перевірка підозрілих банківських рахунків.

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Теги: #Росія#Великобританія#Єнс Столтенберг