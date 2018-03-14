Великобританія шукає заміну російському газу - Мей

Британський прем'єр-міністр заявила, що її країна розглядає альтернативних постачальників енергоресурсів.

Великобританія має намір знайти замість Росії інших постачальників газу – в контексті своєї відповіді на отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля, заявила глава британського уряду Тереза Мей.

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«При пошуку постачальників газу ми розглядаємо інші країни», – сказала Мей законодавцям.

Як повідомляв УНІАН, Великобританія заявила про висилку 23 російських дипломатів після того, як Москва не виконала вимогу Великобританії надати роз'яснення з приводу отруєння Скрипаля і його дочки розробленою в СРСР речовиною нервовопаралітичної дії. Росія заперечує причетність до нападу.

В цьому році Великобританія отримувала з Росії поставки зрідженого природного газу. Третина газу, що використовується в Європі, постачається з Росії.

«Ми продовжимо обговорювати з Євросоюзом не тільки нашу енергетичну безпеку, але і питання енергетичної безпеки у більш широкому масштабі», – сказала Мей, відповідаючи на питання законодавців.