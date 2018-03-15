Українські журналісти побували на кордоні запеклих ворогів Південної Кореї та КНДР (відео)

20:56, 15 березня 2018
Світ
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REUTERS

На Паралімпіаді в Пхенчхані у нашої команди сьогодні день перепочинку. Вже завтра біатлонні змагання й нові надії на медалі. Тим часом, кореспондент ТСН вирушив на північ країни, аби на власні очі побачити, де проходить кордон між запеклими ворогами.

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Теги: #КНДР#КНДР і Південна Корея