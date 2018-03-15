"Риторика базарної хабалки": у Росії відреагували на пораду британського міністра "відійти і заткнутися"

Очільник Міноборони Британії Гевін Вільямсон порадив Росії "відійти і заткнутися", відповідаючи на питання про те, як Кремль повинен відреагувати на висилку 23 російських дипломатів.

Міноборони РФ назвало "риторикою базарної хабалки" заяву глави міністерства оборони Великобританії Гевіна Вільямсона в адресу Росії.

Таку заяву зробив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє агентство "РИА Новости".

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"Риторика базарної хабалки, продемонстрована сьогодні главою британського міноборони Гэвином Вільямсоном, чудово характеризує крайню ступінь його інтелектуальної імпотенції", - сказав він.

За словами Конашенкова, випад глави Міноборони Британії в адресу Росії "лише підтверджує нікчемність всіх звинувачень Лондона і повну нікчемність самих обвинувачів".

Як повідомляв УНІАН, глава Міноборони Британії Гевін Вільямсон порадив Росії "відійти і заткнутися", відповідаючи на питання про те, як Кремль повинен відреагувати на висилку 23 російських дипломатів.

"Що ми зробимо — ми подивимося, як Росія відповість на те, що ми зробили. Це абсолютно жорстокий і обурливий акт, який Росія влаштувала в Солсбері. Ми на нього відповіли. Чесно кажучи, Росія мусить відійти в сторону і заткнутися", - сказав Вільямсон.