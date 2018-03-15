Глава Міноборони Британії порадив Росії "відійти і заткнутися"

Глава Міноборони Британії Гевін Вільямсон порадив Росії "відійти і заткнутися", відповідаючи на питання про те, як Кремль повинен відреагувати на висилку 23 російських дипломатів.

Про це повідомляє The Guardian.

"Що ми зробимо — ми подивимося, як Росія відповість на те, що ми зробили. Це абсолютно жорстокий і обурливий акт, який Росія влаштувала в Солсбері (мова йде про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки, - ред.). Ми на нього відповіли. Чесно кажучи, Росія мусить відійти в сторону і заткнутися", - сказав Вільямсон, під час свого виступу в Брістолі.

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Вільямсон у своїй промові заявив про зростаючу загрозу з боку Росії. "Ясно, що Кремль використовує свої зростаючі гібридні можливості для підриву і впливу на країни в усьому світі", - сказав він.

Британський міністр також заявив, що відносини з Росією увійшли до «виключно прохолодного періоду, передає The Daily Mail.

"Росія, з моєї точки зору, прийняла усвідомлене політичне рішення. Часто це називається прохолодною війною. Я б сказав, що зараз стало виключно, винятково прохолодно", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Великобританія вишле з країни 23 російських дипломатів у зв'язку з справою Скрипаля. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Тереза Мей під час виступу у Палаті громад. Мей заявила в парламенті про те, що Скрипаль і його дочка були отруєні нервовопаралітичним речовиною, розробленим в Росії.