Саудівська Аравія створить ядерну зброю, якщо така з'явиться у Ірану

Також, наслідний принц Саудівської Аравії порівняв духовного лідера Ірану з Гітлером.

Саудівська Аравія розробить власну ядерну зброю, якщо така зброя з'явиться у Ірану.

Про це заявив наслідний принц королівства Мухаммед бін Салман в інтерв'ю телеканалу CBS, передає РБК.

"Саудівська Аравія не хоче мати ніяку ядерну зброю, але, не сумнівайтеся, якщо Іран розробить ядерну бомбу, ми зробимо те ж саме як можна швидше", - сказав кронпринц.

Спадкоємець саудівського престолу порівняв духовного лідера Ірану Алі Хаменеї із Гітлером, зазначивши, що іранський політик, так само, як раніше фюрер нацистської Німеччини, прагне до експансії.

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"Багато країн світу і Європи не розуміли, наскільки небезпечний Гітлер, до тих пір, поки не сталося те, що сталося. Я не хотів би, щоб те ж саме сталося на Близькому Сході", - сказав Мухаммед бін Салман.

Кронпринц також підкреслив, що в Саудівській Аравії не вважають Іран рівним собі суперником, так як економіка Ірану набагато слабша за саудівську, а його армія не входить навіть до п'ятірки найсильніших у мусульманському світі.

Повна версія інтерв'ю з Мухаммедом бін Салманом вийде в ефірі CBS в неділю, 18 березня.

Ер-Ріяд підписав Договір про нерозповсюдження ядерної зброї і є прихильником того, щоб оголосити Близький Схід регіоном, вільним від неї. Однак ще в 2011 році принц Турки ібн Фейсал Аль Сауд заявив, що країна може задуматися про розробку власної зброї, якщо вона буде оточена ядерними Іраном та Ізраїлем.