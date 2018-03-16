Дружина Трампа-молодшого подала на розлучення

Ванесса Трамп прагне розлучення з сином президента Дональдом Трампом-молодшим за обопільною згодою.

Дональд Трамп-молодший і його дружина Ванесса Трамп можуть розлучитися.

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Як повідомляє Time з посиланням на Associated Press, у поданому в четвер записі громадського суду Нью-Йорку йдеться, що Ванесса Трамп прагне розлучення з сином президента за обопільною згодою. При цьому подробиці документу не були оприлюднені.

У компанії The Trump Organization не відповіли на запит журналістів електронною поштою на коментар.

Пара одружилася в 2005 році і має п'ятьох дітей.

Минулого місяця Ванесса Трамп відкрила листа її чоловікові, який містив невідомий білий порошок, після чого була госпіталізована для попереджувальних заходів, однак речовина не виявилася небезпечною. Пізніше чоловікові з Массачусетса були пред'явлені звинувачення у відправленні листа із погрозами.