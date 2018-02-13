Невістку Трампа госпіталізували після того, як вона відкрила конверт із невідомим порошком

Який саме порошок був у конверті невідомо, але попередній аналіз показав, що він не представляє загрози.

Дружину старшого сина президента США Ванессу Трамп госпіталізували 12 лютого, після того, як вона розкрила конверт із невідомим білим порошком.

Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на поліцію Нью-Йорка.

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Інцидент з листом стався 12 лютого близько 10 години ранку за місцевим часом у квартирі подружжя на Манхеттені в Нью-Йорку. Відзначається, що Ванесса відкрила лист, який було адресований її чоловікові, Дональду Трампу-молодшому.

Походження білого порошку було невідоме, тому в цілях обережності було приянто рішення госпіталізувати Ванессу Трамп і ще двох людей, які брали конверт в руки.

Який саме порошок перебував у конверті невідомо, але попередній аналіз показав, що він не представляє загрози.

Наразі поліція і Секретна служба США розслідують цей випадок.