Невістку Трампа госпіталізували після того, як вона відкрила конверт із невідомим порошком

01:38, 13 лютого 2018
Світ
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Дональд Трамп-молодший і Ванесса Трамп / REUTERS

Дружину старшого сина президента США Ванессу Трамп госпіталізували 12 лютого, після того, як вона розкрила конверт із невідомим білим порошком.

Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на поліцію Нью-Йорка.

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Інцидент з листом стався 12 лютого близько 10 години ранку за місцевим часом у квартирі подружжя на Манхеттені в Нью-Йорку. Відзначається, що Ванесса відкрила лист, який було адресований її чоловікові, Дональду Трампу-молодшому.

Походження білого порошку було невідоме, тому в цілях обережності було приянто рішення госпіталізувати Ванессу Трамп і ще двох людей, які брали конверт в руки.

Який саме порошок перебував у конверті невідомо, але попередній аналіз показав, що він не представляє загрози.

Наразі поліція і Секретна служба США розслідують цей випадок.

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Теги: #Дональд Трамп-молодший#конверт з порошком#Ванесса Трамп