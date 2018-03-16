У Кельні через зіткнення трамваїв постраждали 43 людини

Поліція підозрює, що водій одного з трамваїв перебував у стані алкогольного сп`яніння.

У німецькому Кельні внаслідок зіткнення трамваїв поранення дістали щонайменше 43 людини.

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Як повідомляє Alghadeer Satellite Channel у Facebook, поліція підозрює, що водій одного з трамваїв перебував у стані алкогольного сп`яніння.

У транспортній компанії KVB, співробітником якої є машиніст, заявили, що подібних інцидентів в її історії компанії раніше не було, а також пообіцяли провести внутрішнє розслідування.

У січні повідомлялось, що в Одесі загорівся трамвай з пасажирами. Постраждали дві людини. Зі слів очевидців, у трамваї було багато пасажирів, які почали панікувати, і намагаючись покинути салон, вибити двері та вікна.