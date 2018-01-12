В Одесі знову горів трамвай: пасажири в паніці вибивали шибки та вистрибували з вікон (відео)

У центрі Одеси сьогодні загорівся трамвай з пасажирами, в результаті чого постраждали дві людини.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Одеси, близько 11.00 надійшло повідомлення про займання трамваю на вулиці Старопортофранківській, що слідував за маршрутом №28.

Вагон загорівся на зупинці, біля Одеського національного морського університету.

За попередніми даними, пожежа почалася біля кабіни водія, густий дим почав заповнювати салон.

Читайте такожНа Одещині обстріляли автобус з пасажирамиЗі слів очевидців, у трамваї було багато пасажирів, які почали панікувати, і намагаючись покинути салон, вибити двері та вікна. Одна жінка вистрибнула через розбите вікно і пошкодила при цьому ногу (за попередніми даними, перелам). Її доправлено до лікарні. Також за допомогою до медиків звернувся чоловік, у якого в кров розбито голову.

Всім пасажирам вдалося покинути салон, здебільшого, через двері, які зумів відкрити водій. Пожежу загасили працівники ДСНС. Обставини та причини надзвичайної події встановлюються.

Нагадаємо, в грудні 2017 року в Одесі також загорівся трамвай з пасажирами. Тоді в результаті пригоди 7 осіб звернулися до медиків за допомогою. У постраждалих діагностували ознаки отруєння чадним газом та травми м'яких тканин, отримані при поспішній евакуації - виникла тіснява в дверях. У прес-службі мерії повідомили, що загорілася кабіна водія.