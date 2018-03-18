У Сирії збили Су-24 армії Асада (відео)

Про долю екіпажу Су-24 поки нічого не відомо.

Бойовики угруповання "Джейш Тахрір аш-Шам" збили у регіоні Східний Каламун літак Су-24, що належить ВПС Сирії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Directorate 4. Момент падіння потрапив на відео.

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На записі видно, як підбитий літак починає різко знижуватися, залишаючи за собою чорний слід, й падає. Доля екіпажу наразі не відома.

Як повідомляв УНІАН, російський транспортний літак Ан-26 розбився при заході на посадку на аеродромі Хмеймім у Сирії. Літак зіткнувся із землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги. За інформацією міноборони РФ, загинули шість членів екіпажу і 33 пасажири.

Авіакатастрофа Ан-26 стала найбільшою одноразовою втратою Росії у Сирії. За час початку військової операції за участю Росії в 2015 році, за офіційними даними, загинули 82 військовослужбовці.