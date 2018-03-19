При цьому відповідаючи на питання, чи розглядає можливість участі у виборах-2030 сказав, що подібне припущення смішне.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що поки ніяких конституційних реформ не планує, а питання про участь у виборах в 2030 році назвав смішним.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у своєму виборчому штабі.

«Поки що я ніяких реформ не планую конституційних», - сказав Путін, відповідаючи на питання, чи є в нього плани на новий президентський термін проводити конституційні реформи.

При цьому відповідаючи на питання, чи розглядає можливість участі у виборах-2030 сказав, що подібне припущення смішне.

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«Послухайте мене, мені здається, те, що ви говорите - це трошки смішно. Давайте порахуємо, я що - до 100 років тут сидітиму? Ні», - сказав Путін журналістам у своєму виборчому штабі. Так він відповів на питання, чи допускає він можливість повернення на президентський термін у 2030 році.

«Що стосується голови уряду, уряду в цілому - я вже сказав, я, звичайно, про це думаю, але предметно я починаю думати з сьогоднішнього дня, тому що потрібно було дочекатися результатів виборів, але всі зміни будуть оголошені після інавгурації», - додав Путін.

До весни 2030 року Путіну буде 77 років.