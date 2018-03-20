У Кремлі відповіли на відмову Трампа привітати Путіна з перемогою на виборах

Прес-секретар Путіна каже, що в цій ситуації нічого не потрібно згущувати.

У Кремлі не вважають недружнім кроком відсутність привітань президенту РФ Володимиру Путіну з перемогою на виборах від колеги зі США Дональда Трампа.

Москва відкрита для нормалізації відносин з Вашингтоном, заявив журналістам прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає "РІА Новости".

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"Ви знаєте, не треба вважати це недружнім кроком, по-перше. Ви знаєте, що президент Путін залишається відкритим для нормалізації там, де це нам цікаво і необхідно, відносин з нашими американськими партнерами. Ви знаєте, що президент отримує велику кількість привітань від зарубіжних лідерів. Хтось через графік не може подзвонити, хтось з інших причин. Не треба тут нічого згущувати. Це друге", — сказав Пєсков, відповідаючи на питання, як у Кремлі реагують на те, що Трамп не планує зв'язуватись телефоном з Путіним з приводу його перемоги на президентських виборах у Росії.

"Завтра буде видніше", — додав він.

Як повідомляв УНІАН, офіційний Вашингтон утримався від привітань Володимиру Путіну у зв'язку з переобранням президентом Росії. Не буде робити цього і президент США Дональд Трамп, заявили в Білому домі й додали, що результати голосувань несподіванкою не стали.