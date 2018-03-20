Трамп не збирається вітати Путіна із перемогою на виборах - Білий дім

У США не здивувалися результатам голосування за президента РФ.

Офіційний Вашингтон утримався від привітань Володимиру Путіну у зв'язку з переобранням його президентом Росії. Не робитиме цього і президент США Дональд Трамп, заявили в Білому домі й додали, що результати голосувань несподіванкою не стали.

Представник Білого дому Хоган Джідлі повідомив журналістам, що США все-таки продовжать співпрацювати з Росією в тих сферах, де це можливо. Про це пише Reuters.

"Ми будемо працювати над тим, щоб розвивати відносини з Росією і змушувати платити, коли Росія погрожує нашим інтересам, але ми також будемо шукати те, де можна працювати разом, коли це служить нашим інтересам", - зазначив Джідлі.

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Тим часом Путін розповів про свої пріоритети під час нового президентського терміну.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, у день річниці незаконної анексії Криму, «голосування» на виборах президента РФ проходило, в тому числі, і на території тимчасово окупованого українського півострова.

Президент Петро Порошенко заявив, що «вибори» президента РФ в окупованому Криму стали черговим брутальним порушенням Росією міжнародного права, і закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

Список із 140 осіб, причетних до організації і проведення незаконних виборів у Криму, вже передано главам МЗС країн - членів Європейського Союзу.