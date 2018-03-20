Міжнародний день щастя: як позбутися негативу та бути щасливими (відео)
У щорічному звіті ООН про рівень щастя людей Україна опинилась на 138 місці. Між африканськими Суданом та Того.
Проте психологи заспокоюють, мовляв, не все так погано. Адже щастя - це ритуал, який потрібно визначити для себе або створити і підтримувати щодня.
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У нейробіологів з університету Мінесоти - інша теорія. На їх думку, щастя залежить на 50% від генів, на 10% від дійсності, в якій ми існуємо і на 40% від наших думок.
Найкращим кольором для щастя визнали – жовтий.
Якщо ви хочете бути по-справжньому щасливими, вам варто виробити кілька хороших звичок: навчіться творити своє щастя самостійно, оточіть себе правильними людьми, цінуйте те, що у вас є, полюбіть себе і живіть теперішнім. Якщо це вдається робити, можете вважати себе щасливим.