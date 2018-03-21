Трамп розлючений через витік інформації про інструкцію не вітати Путіна - ЗМІ

Начальник штабу Білого дому Джон Келлі також обурений тим, що конфіденційні данні брифінгу президента стали публічною інформацією.

Президент Дональд Трамп був розлючений після того, як новина про те, що його радники з нацбезпеки порекомендували йому не вітати з перемогою на президентських виборах Володимира Путіна, поширилася у ЗМІ.

Читайте такожДерждеп США назвав протокольним привітання Путіна ТрампомПро це повідомило джерело наближене до президента, повідомляє CNN.

Як повідомляє видання у вівторок ввечері Трамп сильно розлютився і намагався з'ясувати, звідки пішов витік інформації, оскільки кількість осіб, що мали доступ до рекомендацій радників, обмежена.

За даними джерела, інцидент підтвердив давнє переконання Трампа, що в його адміністрації, особливо у сфері національної безпеки, є люди, які активно працюють, щоб підірвати його авторитет.

Начальник штабу Білого дому Джон Келлі також обурений тим, що конфіденційні данні брифінгу президента стали публічною інформацією.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня перед телефонною розмовою американського і російського лідерів Трампу були видані інформаційні матеріали, на яких великими літерами було написано «Не вітати». Проте американський президент привітав Путіна з перемогою на виборах в РФ всупереч інструкціям.