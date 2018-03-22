Я не в настрої відзначати переобрання Путіна - Туск

Голова Євроради згадав про інцидент в Солсбері. У Брюсселі 22 березня відбудеться саміт ЄС, в ході якого лідери обговорять розслідування у справі про отруєння екс-співробітника ГРУ.

Голова Європейської ради Дональд Туск у світлі недавнього отруєння в Солсбері екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії "не в настрої відзначати переобрання президента РФ Володимира Путіна" на його посаді.

Про це політик заявив у середу, 21 березня, у Брюсселі, повідомляє DW.

На відміну від екс-прем'єра Польщі голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер направив російському лідерові вітальний лист і запропонував йому спільно обговорити "пан'європейську систему безпеки".

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У четвер, 22 березня, у Брюсселі відбудеться саміт глав держав і урядів Євросоюзу, в ході якого прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей проінформує європейських лідерів про хід розслідування справи про отруєння. Поки незрозуміло, чи буде за підсумками зустрічі прийнято спільну заяву, в якій провина за інцидент буде однозначно покладена на Москву.

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу (ГРУ) Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були виявлені без свідомості 4 березня в британському Солсбері і госпіталізовані з сильним отруєнням. Слідство прийшло до висновку, що на них було скоєно напад з використанням розробленої в СРСР бойової нервово-паралітичної речовини типу "Новачок".