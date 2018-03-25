Пожежа у ТЦ в Росії: п'ятеро людей загинули, кілька тварин могли згоріти заживо у клітках

За уточненою на даний момент інформацією, п'ятеро людей загинули, з них три жінки, одна дитина та один чоловік.

П'ятеро людей загинули, понад 30 госпіталізовані в результаті пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово. За даними МНС, ще 17 людей вважаються зниклими без вести.

"За уточненою на даний момент інформацією, п'ятеро людей загинули, з них три жінки, одна дитина та один чоловік. За медичною допомогою звернулися 32 людини, з них 30 госпіталізовано", - йдеться в повідомленні СК. Порушено кримінальну справу.

Раніше повідомлялося, що в двох залах кінотеатру, розташованого в ТЦ, сталося обвалення стелі.

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Площа пожежі склала 1500 квадратних метрів, в даний час займання вдалося локалізувати на третьому і четвертому поверхах, повідомили в МНС. Гасіння вогню на даху поки триває.

У торговому центрі знаходився контактний зоопарк, в ньому містилися морські свинки, кози, їжаки і кішки. Директор зоопарку Євген Відеман заявив журналістам, що вони, найімовірніше, загинули.

"Фізично не було можливості відкрити клітки, люди ледве врятувалися", - розповіла одна зі співробітниць зоопарку.

Як повідомляв УНІАН, раніше в результаті ДТП в Туреччині дотла згорів автобус з пасажирами: мінімум 13 загиблих.