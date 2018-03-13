Внаслідок ДТП у Туреччині вщент згорів автобус з пасажирами: щонайменше 13 загиблих

Ще 15 осіб госпіталізовані до лікарні.

У провінції Османджик на півночі Туреччини туристичний автобус, що рухався зі Стамбула в Токат, врізався у прикарковану на узбіччі вантажівку. Внаслідок зіткнення автобус спалахнув.

Як повідомляє NTV, внаслідок аварії загинуло щонайменше 13 пасажирів автобуса, ще 15 отримали травми різного ступеню тяжкості.

"За попередніми даними, загинуло 13 осіб, 15 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що число жертв може ще збільшитися, оскільки деякі отримали дуже серйозні травми.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня на Дніпропетровщині в результаті зіткнення вантажівки з автомобілем ВАЗ виникла пожежа. Обидві машини були знищені вогнем. В результаті ДТП загинуло 3 людини, ще 3 постраждали.