У Раді Федерації Росії заявили про "тисячі" спроб втручання у вибори Путіна

Член Ради Федерації РФ Андрій Клімов стверджує, що серед спроб втручання в президентські вибори в Росії були заклики до бойкоту голосування, DDoS-атаки на сайт Центрвиборчкому та інформаційні атаки.

Голова комісії із захисту державного суверенітету Ради Федерації РФ Андрій Клімов заявив у коментарі агентству "РИА Новости", що у Ради Федерації є інформація про спроби втручання в президентські вибори в країні, які відбулися 18 березня.

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Клімов стверджує, серед таких спроб – заклики до бойкоту виборів, DDoS-атаки на сайт Центрвиборчкому та інформаційні атаки. Він заявив, що має "тисячі" фактів втручання, яких було "приблизно 10 видів".

За його словами, спробою вплинути на результат голосування можна також уважати ситуацію з російськими виборами в Україні, де режим охорони дипломатичних відомств не передбачав доступу до них громадян РФ для голосування.

Президентські вибори у РФ відбулися 18 березня – у річницю анексії Криму. Центрвиборчком визнав вибори такими, що відбулися, і дійсними.

Згідно з даними ЦВК РФ, президента РФ Володимира Путіна підтримало 76,69% виборців. На другому місці Павло Грудінін із КПРФ – 11,77% голосів, на третьому – Володимир Жириновський (ЛДПР) із 5,65%. Ксенію Собчак підтримало 1,68% виборців, Григорія Явлінського – 1,05%. Борис Титов, Максим Сурайкін і Сергій Бабурін набрали менше ніж 1% голосів.