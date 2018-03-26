Прем'єр Чехії назвав російських дипломатів "незадекларованими розвідниками"

Він також відкинув звинувачення російської сторони в тому, що "Новачок" виготовлявся на чеській території.

Чеський прем'єр Андрій Бабиш заявив, що у зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ і його дочки будуть висилати не російських дипломатів, а "незадекларованих розвідників".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, пише Цензор.НЕТ.

"Вже саме по собі позначення "дипломат" (у зв'язку з розмовами про висилку) неправильне. Насправді це люди, яких називають "незадекларованими розвідниками". У Чехії їх, начебто, найбільше в Європі", - написав Бабиш.

За його словами, люди помиляються, якщо думають, що "незадекларовані розвідники" роблять щось хороше для Чехії.

"Хоча вона (Великобританія) і виходить зі складу Євросоюзу, ми повинні все зробити для того, щоб Європа залишилася сильною і єдиною. До того ж Британія є видним членом НАТО і, з точки зору європейської і трансатлантичної безпеки — важливим партнером для Чехії. Так що, повторюю, Британію ми повинні підтримати", - підкреслив Бабиш.

Він також відкинув звинувачення російської сторони в тому, що "Новачок" виготовляється на чеській території.

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Нагадаємо, розслідування замаху на вбивство Сергія Скрипаля та його доньки Юлії триває. Екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великобританії, був засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, постраждав в результаті отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Зазначимо також, що 12 березня прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що уряд Великобританії прийшов до висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яка розроблена в РФ.

У середу, 14 березня, Мей оголосила про рішення Лондона вислати 23 російських дипломатів, які працюють на розвідку: "Це буде найбільше одноразове видворення більш ніж за 30 років. Це (ця міра) відображає факт, що російська держава не перший раз діє щодо нашої країни".

20 березня, 23 співробітника російського посольства в Лондоні, а також їх сім'ї покинули Великобританію.

Раніше сьогодні послів Росії викликали в МЗС Латвії, Литви, Естонії та Польщі.

На саміті ЄС, який завершився 23 березня, країни Євросоюзу виступили на підтримку Великобританії. Деякі країни, в тому числі Польща, розглядають можливість висилки російських дипломатів.