Вибухи і паніка: у Мережі з'явилося відео моменту початку пожежі в ТЦ Кемерово

Розташовані в ТЦ Кемерово кінозали просіли з четвертого поверху на третій, в залах були люди.

У Мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому зафіксовано момент початку пожежі в торговому центрі Кемерово.

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На відео, яке опублікував Telegram-канал 112, видно, як люди починають розбігатися після загоряння, після чого видимість затьмарює дим.

Як повідомляв УНІАН, чотириповерхова будівля центру зайнялася вдень у неділю 25 березня. До ранку понеділка пожежні продовжували гасити окремі осередки займання і розбирати завали у пошуках загиблих. За словами представника МНС, пожежники працюють при екстремально високих температурах і майже нульовій видимості.

Повідомлялося, що розташовані в ТРЦ кінозали просіли з четвертого поверху на третій, в залах були люди.

На даний момент підтверджена загибель 64 осіб.

Відео: 112

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