Вибухи і паніка: у Мережі з'явилося відео моменту початку пожежі в ТЦ Кемерово
У Мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому зафіксовано момент початку пожежі в торговому центрі Кемерово.
Читайте такожУ Кемерові знову загорівся торговий центр: рятувальники евакуюються з усіх поверхів – росЗМІ (фото)
На відео, яке опублікував Telegram-канал 112, видно, як люди починають розбігатися після загоряння, після чого видимість затьмарює дим.
Як повідомляв УНІАН, чотириповерхова будівля центру зайнялася вдень у неділю 25 березня. До ранку понеділка пожежні продовжували гасити окремі осередки займання і розбирати завали у пошуках загиблих. За словами представника МНС, пожежники працюють при екстремально високих температурах і майже нульовій видимості.
Повідомлялося, що розташовані в ТРЦ кінозали просіли з четвертого поверху на третій, в залах були люди.
На даний момент підтверджена загибель 64 осіб.
Відео: 112
Читайте також:Усі подробиці про трагедію у Кемерові