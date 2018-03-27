Від Насті Рибки до "бурхливої" Деніелс: у світі назріває буря сексуальних скандалів за участі сильних світу цього (відео)

Тепер хвиля секс-скандалів накрила президента США Дональда Трампа.

Сексуальні скандали сколихують планету. Тепер черга дійшла і до президента США Дональда Трампа.

Про це розповідається у сюжеті програми "Гроші".

Слава викривальниці із Росії Насті Рибки, яка написала книгу про полювання на російських чиновників і олігархів, не дає спокою американкам. Ті одна за іншою починають знімати печатки таємності з інтимних історій із самим Дональдом Трампом.

Колишні порнозірка і модель Playboy розповіли, що президент США Дональд Трамп спить окремо від своєї дружини Меланії, не любить користуватися презервативами і лестить своїм коханкам, порівнюючи їх зі своєю "красивою" донькою Іванкою.

Екс-порнозірка Стормі Деніелс і Карен Макдугал поділилися своїми одкровеннями про романи з Трампом у двох окремих інтерв'ю минулого тижня: Деніелс виступила на телеканалі CBS у неділю, а Макдугал - на CNN у четвер.

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Обидві жінки кажуть, що у них були сексуальні відносини з Трампом у 2006 році, через кілька місяців після того, як його друга дружина Меланія народила йому сина Беррона.

Стормі Деніелс також розповіла, що після того, як Трамп став президентом, журналісти захотіли купити у неї її історію. У той же час адвокат Коен запропонував 130 тисяч доларів за мовчання. Актриса вирішила взяти ці гроші, сподіваючись, що вона і її сім'я не страждатимуть від розголосу про її стосунки в пресі. Однак це все одно відбулося.

Карен Макдугал каже, що стала жертвою шахрайської схеми. За її словами, видавнича компанія American Media, Inc заплатила моделі 150 тисяч доларів за право ексклюзивно опублікувати її історію за три місяці до виборів президента, на яких переміг Трамп. Але публікація так і не побачила світ. Договір передбачає, що Макдугал буде платити 150 тисяч доларів кожного разу, коли буде розповідати її історію з Трампом іншому виданню.