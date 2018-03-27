Трагедія в Кемерові: опубліковано список загиблих і зниклих безвісти

Список розділений на дві частини — загиблі, чию особу встановлено, і ті, хто вважаються зниклими безвісти.

Адміністрація Кемерова опублікувала список зниклих безвісти і загиблих при пожежі в торговому центрі "Зимова вишня".

Зниклих безвісти 38 осіб. Серед них 26 дітей, дати народження ще двох осіб не вказані. Про це пише у своєму Telegram-каналі "Лентач".

У переліку загиблих, особи яких встановлено – 25 осіб. З них 13 дітей, вік однієї людини не уточнюється.

Штаб, який створили родичі загиблих, повідомляв про 85 зниклих безвісти.

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Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

Наразі затримані і допитані 4 підозрюваних, серед них - технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому, імовірно, був епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.