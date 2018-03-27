У Росії пред'явили звинувачення чотирьом затриманим у справі про пожежу в кемеровському ТРЦ

Найближчим часом буде пред'явлено звинувачення ще одному підозрюваному – охоронцю.

У Росії пред'явлено звинувачення чотирьом фігурантам кримінальної справи про загибель людей під час пожежі в Кемерово.

Про це повідомляє СК РФ. Найближчим часом буде пред'явлено звинувачення ще одному підозрюваному – охоронцю приватного охоронного підприємства.

"Слідство клопоче про обрання їм запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. На даний момент слідство має заявами родичів про зникнення 67 людей під час пожежі. Підкреслю, їх рівно 67. З моменту пожежі і по даний час виявлено і доставлено в морг тіла 59 загиблих. Вже упізнані тіла 21 загиблого, і родичам видані дозволи для їх захоронення. Деякі тіла сильно пошкоджені вогнем. Для їх ідентифікації призначені і проводяться генетичні експертизи", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей. За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.