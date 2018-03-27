Президент Молдови обурився рішенням уряду вислати російських дипломатів з країни

18:19, 27 березня 2018
Світ
1021
REUTERS

Читайте такожМолдова вирішила вислати трьох російських дипломатів

"Вкрай обурений рішенням уряду Молдови про висилку з країни російських дипломатів. Категорично засуджую цю чергову антиросійську провокацію" - написав Додон.

Він наголосив, що у Молдови немає жодних союзницьких зобов'язань перед Британією та іншими членами НАТО для того, щоб робити подібні кроки з принципу блокової солідарності.

"Заявляю з усією відповідальністю, що зроблю все можливе, щоб молдовсько-російські відносини не постраждали від антиросійської провокації уряду Молдови" - наголосив Додон.

Як повідомлялося, Молдова оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великобританії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Дипломатична війна світу з Росією
Теги: #дипломати РФ#Ігор Додон