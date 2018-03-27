Президент Молдови обурився рішенням уряду вислати російських дипломатів з країни

Він наголосив, що у Молдови немає жодних союзницьких зобов'язань перед Британією та іншими членами НАТО для таких кроків.

Президент Молдови Ігор Додон "вкрай обурений" рішенням уряду Молдови вислати трьох російських дипломатів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Вкрай обурений рішенням уряду Молдови про висилку з країни російських дипломатів. Категорично засуджую цю чергову антиросійську провокацію" - написав Додон.

Він наголосив, що у Молдови немає жодних союзницьких зобов'язань перед Британією та іншими членами НАТО для того, щоб робити подібні кроки з принципу блокової солідарності.

"Заявляю з усією відповідальністю, що зроблю все можливе, щоб молдовсько-російські відносини не постраждали від антиросійської провокації уряду Молдови" - наголосив Додон.

Як повідомлялося, Молдова оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великобританії.