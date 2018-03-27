Президент Молдови обурився рішенням уряду вислати російських дипломатів з країни
Президент Молдови Ігор Додон "вкрай обурений" рішенням уряду Молдови вислати трьох російських дипломатів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
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"Вкрай обурений рішенням уряду Молдови про висилку з країни російських дипломатів. Категорично засуджую цю чергову антиросійську провокацію" - написав Додон.
Він наголосив, що у Молдови немає жодних союзницьких зобов'язань перед Британією та іншими членами НАТО для того, щоб робити подібні кроки з принципу блокової солідарності.
"Заявляю з усією відповідальністю, що зроблю все можливе, щоб молдовсько-російські відносини не постраждали від антиросійської провокації уряду Молдови" - наголосив Додон.
Як повідомлялося, Молдова оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великобританії.