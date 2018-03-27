В США вже працюють над можливою новою зустріччю Трампа з Путіним - Волкер

Спецпредставник США заявив, що в Білому домі дуже розчаровані тим, що РФ продовжує агресивні дії в усьому світі.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України, посол Курт Волкер заявляє, що в Білому домі вже працюють над можливою новою зустріччю президента США Дональда Трампа з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Читайте також"Світ турбується": Волкер анонсував свій візит на Донбас

Про це повідомив «5-й канал», де було показано фрагменти спілкування дипломата з журналістами «Голосу Америки».

«Ми вже працюємо над цим. Ми вже перебуваємо у постійному контакті з Білим домом щодо України. Ми маємо дуже чітку позицію. Працюємо дуже тісно з нашими союзниками та друзями в Європі, а також з українським урядом», - повідомив Волкер.

«Ми насправді дуже розчаровані тим, що дії Росії продовжують бути настільки агресивними в усьому світі, чи це атака у Великій Британії із застосуванням отрути, чи в Сирії, чи продовження порушень перемир'я в Україні», - зазначив спецпредставник Держдепартаменту США.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Трамп після телефонного дзвінка, під час якого він привітав президента РФ з його переобранням на посаду російського президента, заявив, що зустрінеться з Путіним у недалекому майбутньому.

Своєю чергою у Кремлі заявили, що дату і місце можливої зустрічі Трампа і Путіна не визначено.