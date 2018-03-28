"Путіна - у відставку!": у Москві зібралися на стихійну акцію в пам'ять про загиблих у Кемерові (відео)

Учасники акції провели народний меморіал біля підніжжя пам'ятника Пушкіну. З-за великої кількості людей на площі, учасники передавали один одному квіти, м'які іграшки і свічки.

У столиці Росії Москві на Пушкінській площі люди зібралися на стихійну акція пам’яті жертв пожежі в кемеровському торговому центрі «Зимова вишня». Участь в акції бере кілька тисяч людей.

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Захід не був узгоджений з мерією міста, проте влада пообіцяла не розганяти учасників. Як повідомляє "Радіо Свобода", періодично люди починають скандувати «Путіна – у відставку», «Росія без Путіна», «Кемерово, ми з тобою», «Правду! Правду!» і «Вбивцям дітей не місце в Кремлі".

Водночас, як заявляють ініціатори, акція має мовчазний характер. Учасники жалобного мітингу тримають невеликі плакати з написами «Кемерово 25.03.2018», «Не забудемо 25.03.2018», «Тулєєва у відставку» і «Хабарі вбивають дітей».

Учасники акції спорудили народний меморіал біля підніжжя пам’ятника Пушкіну. Через велику кількість людей на площі, учасники передають одне одному квіти, м’які іграшки і свічки.

Раніше влада Москви "в противагу" цій акції провела офіційний захід на Манежній площі.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей. За словами очевидців, пожежна тривога в будівлі не спрацювала і людей про НП не сповістили. За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.