Віце-губернатор Кузбасу назвав мітинг в Кемерові "спланованою акцією з дискредитації влади"

"Ми робимо висновки, що це була чітка спланована акція, спрямована на дискредитацію влади", - заявив він.

27 березня жителі Кемерова зібралися на стихійний мітинг в центрі міста, де більше десяти годин вимагали відповідей щодо кількості загиблих у пожежі в ТЦ «Зимова вишня». Перший віце-губернатор Кузбасу Володимир Чернов заявив, що на площі була «підігріта молодь», яка не розуміла, що там робить.

"Ми робимо висновки, що це була чітка спланована акція, спрямована на дискредитацію влади... Дуже багато було "підігрітої молоді"... Люди зовсім не розуміли, що вони там роблять", — сказав він.

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Раніше віце-губернатор Кемеровської області РФ Сергій Цивіль під час стихійного мітингу в Кемерові заявив місцевому жителю Ігорю Вострикову, що втратив у пожежі дружину, дітей і сестру, що той прийшов «піаритися на горі».

Як повідомлялося, в центрі Москви пройшла акція пам'яті по загиблих при пожежі в торговому центрі в місті Кемерово.

Пожежа в ТРЦ в Кемерові відбулася 25 березня. За інформацією МНС РФ, займання виникло на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми даними, в результаті пожежі загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей, а також 200 тварин з контактного зоопарку.