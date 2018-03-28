Віце-губернатор Кузбасу назвав мітинг в Кемерові "спланованою акцією з дискредитації влади"

10:29, 28 березня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

"Ми робимо висновки, що це була чітка спланована акція, спрямована на дискредитацію влади... Дуже багато було "підігрітої молоді"... Люди зовсім не розуміли, що вони там роблять", — сказав він.

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Раніше віце-губернатор Кемеровської області РФ Сергій Цивіль під час стихійного мітингу в Кемерові заявив місцевому жителю Ігорю Вострикову, що втратив у пожежі дружину, дітей і сестру, що той прийшов «піаритися на горі».

Як повідомлялося, в центрі Москви пройшла акція пам'яті по загиблих при пожежі в торговому центрі в місті Кемерово.

Пожежа в ТРЦ в Кемерові відбулася 25 березня. За інформацією МНС РФ, займання виникло на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми даними, в результаті пожежі загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей, а також 200 тварин з контактного зоопарку.

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Новина в сюжеті: Пожежа в торговому центрі у Кемерові
Теги: #пожежа#мітинг#Кемерово