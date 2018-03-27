Трагедія у Кемерові: віце-губернатор звинуватив у «піарі на горі» чоловіка, який втратив в пожежі всю родину (відео)

Жителі Кемерова вийшли на стихійне зібрання з вимогою відставки місцевої влади.

Віце-губернатор Кемеровської області РФ Сергій Цивілєв під час стихійного мітингу в Кемерові заявив місцевому жителю Ігорю Вострикову, який втратив у пожежі дружину, дітей та сестру, що той прийшов «піаритися на горі».

Відповідне відео з мітингу оприлюднило у Facebook «МБХ медіа» і ще низка російських ЗМІ.

Жителі Кемерова вийшли на стихійне зібрання з вимогою відставки місцевої влади. До них вийшли заступники губернатора області. В ході мітингу Востріков гнівно критикував реакцію влади на трагедію. Цивілєв спробував «заспокоїти» його.

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«Ви спокійно розмовляйте з людьми. Юначе, ви що, хочете попіаритися на горі?», - заявив чиновник.

Коли Востріков заявив, що у нього в пожежі загинула сім'я, Цивілєв скептично затребував у нього назвати своє прізвище.

«Та я, ***, як усі тут мовчу... Я розумію, що під нашим ярмом, якщо я почну рипатися - раз, і немає роботи. І так усі ходять, мовчать. Задушили людей, тому що», - заявив Востріков.

Тим не менш, як повідомляють російські ЗМІ, в подальшому Цивілєв вирішив на колінах просити вибачення у присутніх.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані четверо підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.