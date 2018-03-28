"Хвилюємось за кіно": у Мережі з'явилося листування працівників ТЦ "Зимова вишня" під час пожежі

Учасники закритого чату ТЦ "Зимова вишня" - директор Судденок, білетери, охорона і інші співробітники.

У Мережі з'явилися скриншоти листування з закритого чату кемеровського ТЦ «Зимова вишня» під час пожежі.

Матеріал опублікований в Telegram-каналі Mash.

«Це скріни з закритого чату "Зимової Вишні". Учасники - директор Судденок, білетери, охорона та інші герої трагедії. Публікується вперше. Тут все - перше повідомлення про пожежу, паніка і повний хаос», – йдеться в супровідному повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося, що фахівці пожежної лабораторії МНС Росії з'ясували, звідки і як почалася пожежа, яка забрала життя 64 осіб. Полум'я спалахнуло в далекому дитячому басейні. Після цього вогонь перекинувся на сітку, що звисала зі стелі і "поліз" по ній вгору. Так полум'я дійшло до стінки для скелелазіння. Дермантинова обшивка швидко зайнялася і від неї стали відлітати палаючі шматки. У цей момент вогонь перепалив дроти і автоматика вимкнула електрику. Тод й зникло світло в ТЦ, зануривши все у морок.