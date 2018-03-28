Підпал: в МНС РФ встановили, як почалася пожежа в торгівельному центрі в Кемерові

Полум'я спалахнуло у віддаленому дитячому басейні. Після цього вогонь перекинувся на сітку, що звисала зі стелі і "поліз" по ній вгору.

Торгівельний центр "Зимова Вишня" в російському Кемерові загорівся через підпал у дитячому "сухому" басейні. Фахівці пожежної лабораторії МНС з'ясували, звідки і як почалася пожежа, яка забрала життя 64 осіб.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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Полум'я спалахнуло у віддаленому дитячому басейні. Після цього вогонь перекинувся на сітку, що звисала зі стелі і "поліз" по ній вгору.

Так полум'я дійшло до стінки для скелелазання. Дермантинова обшивка швидко зайнялася і від неї стали відлітати палаючі шматки. У цей момент вогонь перепалив дроти і автоматика вимкнула електрику. Тоді-то і зникло світло в ТЦ, зануривши все у пітьму.

Над стелею в дитячій ігровій були натягнуті мотузки, які, перегораючи, стали падати в різні сторони і підпалювати все нові ділянки підлоги і стін. М'яка підлога, зібрана з горючих матеріалів, зайнялася моментально, давши розбігтися полум'я ще далі. Вентиляція, яка справно працювала, довершила трагедію, почавши розганяти дим і полум'я по сусідніх приміщень.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відбулася 25 березня. За інформацією МНС РФ, займання виникло на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми даними, в результаті пожежі загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей, а також 200 тварин з контактного зоопарку.