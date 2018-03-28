В ізраїльському аеропорту зіткнулися два пасажирських літаки (відео)
20:28, 28 березня 2018Світ
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Постраждалих у результаті інциденту немає, пасажирів пересадили на інші рейси і відправили за призначенням.
Німецький борт, який повинен був відправлятися в Берлін, випадково наїхав на ізраїльський, який висаджував пасажирів з Риму. Адміністрація аеропорту заявила, що постраждалих в результаті інциденту немає, пасажирів пересадили на інші рейси і відправили за призначенням.
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