"Розгубився": охоронець ТЦ у Кемерові визнав, що не натиснув на кнопку звукового оповіщення

Зазначається, що навіть після закриття оповіщення на моніторі повідомлення про займання в ТЦ в Кемерові продовжували надходити.

Суддя Заводського районного суду Кемерова Ірина Масалітіна заарештувала на два місяці охоронця торгового центру "Зимова вишня" Сергія Антюшина.

Захист наполягав на домашньому арешті обвинуваченого, провину Антюшин не визнав, передає "Медуза", посилаючись на трансляцію засідання.

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На суді слідчий заявив, що після початку пожежі Антюшин побачив на моніторі оповіщення про пожежу, але закрив його. У відповідь захист представив розшифровку даних сервера, вилученого слідством. Там зазначено, що навіть після закриття оповіщення на моніторі повідомлення про займання продовжували надходити.

Сам Антюшин раніше на допиті заявив, що не увімкнув вручну систему оповіщення в ТЦ. "Кнопка називається "Пуск оповіщення", але я на цю кнопку натиснув, оскільки розгубився в екстреній для всіх і для себе ситуації, пов'язаної з пожежею. Раніше цю кнопку випробовували і вона працювала", — сказано у показаннях, зачитаних в суді.

У посадовій інструкції охоронця ТЦ також записано, що при виявленні пожежі він повинен використовувати, в тому числі, кнопку звукового оповіщення. Антюшин додав, що раніше система автоматичного оповіщення неодноразово помилково спрацьовувала, тому була відключена.

Як повідомляв УНІАН, пожежа у ТРЦ в Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, займання виникло на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики.

За останніми даними, в результаті пожежі загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей, а також 200 тварин з контактного зоопарку.