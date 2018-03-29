Трагедія у Кемерові: в момент прибуття пожежників адміністрації та охорони ТЦ не було на місці

Пожежники стверджують, що по прибуттю одразу ж піднялися на четвертий поверх ТЦ, але орієнтуватися там було складно через дим.

Адміністрація та охорона торгового центру «Зимова вишня» в Кемерові були відсутніми на місці в момент прибуття першого розрахунку пожежників, хоча зобов'язані були зустріти рятувальників і повідомити, скільки людей можуть перебувати в будівлі.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті МНС РФ. Як розповів начальник служби пожежогасіння першого загону федеральної протипожежної служби Кемеровській області Андрій Бурсін, сигнал про пожежу надійшов о 16:05, а вже у 16:09 його підрозділ першим прибув до центрального входу в торговий центр.

«З ТЦ в цей час виходили люди, деякі відвідувачі були всередині і знімали те, що відбувається на телефони, хоча на четвертому поверсі вогнем вже було охоплено значну площу. Ми одразу ж почали евакуацію, кричали: «Евакуюйтесь!». Але ані адміністрації, ані охорони на момент прибуття пожежників не було, принаймні нас ніхто з них не зустрів, ніхто не міг сказати, чи є всередині люди і скільки їх», - зазначив він.

За словами Бурсіна, пожежники (в тому числі і ланка газодимозахисної служби) одразу піднялися на четвертий поверх, де знаходився осередок пожежі. Там вже було дуже сильне задимлення, орієнтуватися було практично неможливо.

«13 осіб перебували на даху, куди вже підбирався вогонь. Ми їх рятували за допомогою підйомних механізмів. Одного чоловіка живим виявила під час розвідки ланка газодимозахисної служби на четвертому поверсі, з будівлі його також евакуювали за допомогою підйомних механізмів. Ще одну жінку витягли з заблокованого ліфту», - розповів рятувальник.

На момент прибуття пожежних йшло стрімке поширення вогню. «Думаю, цьому сприяли порожнечі в перекриттях, а також стара вентиляція», - пояснив Бурсін.

Робота ускладнювалася плануванням і величезними розмірами торгового центру, наявністю балонів, які довелося виносити і охолоджувати. Стався один вибух.

Пожежний також підтвердив, що в будівлі не спрацювала жодна з систем протипожежного захисту, знаки евакуаційних виходів не світилися, аварійного освітлення не було. «Всі евакуаційні виходи були закриті, всі до одного», - уклав він.

Нагадаємо, вдень 25 березня в російському Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». Загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей. Чимало загиблих знаходились на четвертому поверсі, у заблокованому залі кінотеатру.

Як повідомляв УНІАН, трагедія сталася в Кемерові, може повторитися в будь-якому з 125 торгових центрів Києва. Ні один з них не відповідає державним будівельним нормам.