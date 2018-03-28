"Жоден не відповідає нормам": архітектор розповів, що кемеровська трагедія може повторитися в будь-якому ТРЦ Києва

Жоден з ТРЦ Києва не відповідає державним будівельним нормам та нормам під'їзду пожежних машин.

Трагедія, що сталася в Кемерові, може повторитися в будь-якому з 125 торгових центрів Києва. Ні один з них не відповідає державним будівельним нормам.

Про це на прес-конференції заявив архітектор Віктор Гліба, передає LB.ua.

«Ні один із 125 торгових і розважальних центрів Києва не відповідає державним будівельним нормам. Це ключовий момент... Ні один з наших ТЦ, як і в Кемерово, не відповідає транспортним нормам під'їзду пожежних машин», - заявив він.

Читайте також"Подивіться, Україна, телефонний хуліган": губернатор вперше звернувся до жителів Кемерова після трагічної пожежі

Згідно з нормами пожежостійкості, між капітальними стінами торгового центру має бути площа 2,5 тис. кв м. Між капітальними стінами не повинно бути алюмінієвих та пінопластових перегородок.

«Повинні бути капітальні стіни першого рівня пожежної стійкості. Але жодна з наших перегородок в супермаркеті, гіпермаркеті або торговому центрі не відповідає цим вимогам. Тому жодна з перегородок в будь-якому українському ТЦ не вистоїть довше 15 хвилин, якщо буде пожежа. І як спрацює крапельно-повітряна сигналізація, вже не має сенсу. Людина просто задихнеться від токсичних викидів горіння пластику та інших матеріалів, застосування яких заборонено в ТЦ, але вони у нас використовуються повсюдно», - підкреслив він. Тому, за оцінками архітектора: будь-який столичний ТЦ «може повторити Кемерово».

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерово відбувся 25 березня. За інформацією МНС РФ, займання виникло на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми даними, в результаті пожежі загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей, а також 200 тварин з контактного зоопарку.