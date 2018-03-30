Суд відмовив адвокатам порнозірки у допиті Трампа

Захист Деніелс заявив, що вони повторно направлять прохання про виклик президента США на допит.

Суд відмовив захисту порноактриси Стормі Деніелс (Стефані Кліффорд) у виклику президента США Дональда Трампа на допит.

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Як передає CNBC News, відмова пов'язана з тим, що суд поки не отримав необхідних документів від адвокатів Трампа. Останні хочуть подати клопотання з проханням про передачу справи в арбітраж.

У свою чергу захист Деніелс заявив, що вони повторно направлять прохання про виклик президента США на допит.

Нагадаємо, раніше Деніелс подала до суду на адвоката Майкла Коена, який представляє інтереси Трампа.