Суд відмовив адвокатам порнозірки у допиті Трампа
04:05, 30 березня 2018Світ
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Захист Деніелс заявив, що вони повторно направлять прохання про виклик президента США на допит.
Дональд Трамп / REUTERS
Суд відмовив захисту порноактриси Стормі Деніелс (Стефані Кліффорд) у виклику президента США Дональда Трампа на допит.
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Як передає CNBC News, відмова пов'язана з тим, що суд поки не отримав необхідних документів від адвокатів Трампа. Останні хочуть подати клопотання з проханням про передачу справи в арбітраж.
У свою чергу захист Деніелс заявив, що вони повторно направлять прохання про виклик президента США на допит.
Нагадаємо, раніше Деніелс подала до суду на адвоката Майкла Коена, який представляє інтереси Трампа.
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