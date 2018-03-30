Болгарія не висилатиме російських дипломатів і поверне свого посла в РФ

У Болгарії назвали причину, чому не будуть висилати російських дипломатів з країни.

Болгарія відмовилася висилати російських дипломатів з країни через отруєння в Британії колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Таке рішення ухвалили на засіданні Ради безпеки при болгарському уряді. На засіданні було сказано, що Болгарія "солідарна з Великою Британією, але не буде висилати з країни російських дипломатів".

Також було ухвалено рішення повернути до Росії посла Болгарії.

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що Болгарія не видворятиме російських дипломатів, бо Софія повинна підтримувати канал зв'язку з Москвою. Про це повідомляє Тиждень.ua з посиланням на Reuters.

За його словами, Болгарія висловила солідарність із союзниками з Євросоюзу і НАТО, відкликавши свого посла з Москви для консультацій, однак для подальших дій "необхідні додаткові докази".

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"Будучи на чолі Європейської ради, ми повинні підтримувати канал зв'язку, як це було зроблено за часів надмірної напруженості в нашому регіоні з Туреччиною. Ми повинні зробити те ж саме з Росією", - візначив він.

Крім того, прем'єр-міністр Болгарії наголосив, що болгарський посол повернеться в РФ після Великодня 8 квітня.

"На цьому етапі ми не вважаємо, що повинні вислати російських дипломатів і чиновників", - додав Борисов.

Нагадаємо, у понеділок, 26 березня, західні країни заявили про видворення російських дипломатів. Видворення дипломатів стало відповіддю на спробу отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії, за яким, як вважає британське слідство, стоїть Москва. Першою про видворення російських дипломатів оголосила, власне, Велика Британія (23 дипломати), потім до неї приєдналися 15 країн ЄС, США, Канада, Норвегія та Україна. Австрія, Словенія та Болгарія подібних заходів не вжили.