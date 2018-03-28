У США заявили, що 27 країн та НАТО видворили 151 російського дипломата

У США попередили про можливі додаткові заходи через безрозсудні та дестабілізаційні дії РФ.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявили, що 27 країн та Організація північноатлантичного договору (НАТО) прийняли рішення видворити 151 російського дипломата у зв'язку із отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великий Британії.

Про це на брифінгу у Вашингтоні сказала речник Держдепартаменту Хезер Науерт, повідомляє сайт відомства.

"Разом з нашим оголошенням, ви бачили безпрецедентну хвилю аналогічних дій та видворень, вчинених іншими урядами, нашими глобальними партнерами і нашими союзниками", - заявила Науерт.

"Сполучені Штати, Сполучене Королівство, НАТО і тепер 25 інших країн на даний момент оголосили про видворення 151 російського співробітника", - заявила речник.

При цьому вона навела статистику по деяким країнам. Зокрема, Україна вирішила видворити 13 росіян, НАТО - 7, Франція, Німеччина, Польща, Канада - усі по 4, Литва, Чехія, Молдова - по 3, Нідерланди, Данія, Албанія, Італія, Іспанія, Австралія - усі по 2, Румунія, Естонія, Латвія, Хорватія, Швеція, Македонія, Норвегія, Угорщина, Фінляндія, Бельгія та Ірландія - усі по 1.

США видворили 60 дипломатів, а Британія - 23.

Вона наголосила, що США вирішили видворити найбільшу кількість дипломатів за один раз, чого не було раніше.

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"Це свідчить про те, як серйозно ми відносимося до загрози, яку становить Росія, і це є ознакою нашої готовності запровадити більшу ціну з метою реагування на цю та інші безрозсудні та дестабілізаційні дії", - наголосила Науерт.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля та його доньку 4 березня виявили у непритомному стані на лавці у парку міста Солсбері на півдні Великої Британії.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його доньки та поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь видворила 23 британських дипломатів.

У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Тереза Мей заявила, що Британія не дозволить РФ відновити шпигунську мережу у Сполученому Королівстві.