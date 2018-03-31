У Сирії від російських авіаударів за 2,5 роки загинули понад 7 тисяч мирних жителів – правозахисники
19:30, 31 березня 2018Світ
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Під час повітряних атак російська армія використовує ракети, що містять суміш алюмінію з оксидами деяких металів. Цей матеріал після вибуху снаряда горить три хвилини.
Ілюстрація \ REUTERS
Внаслідок авіаударів російських військ у Сирії за 2,5 роки загинули понад 7 тис. мирних жителів.
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Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини, інформує Польське радіо.
Серед жертв - майже 2 тис. дітей, понад тисяча жінок та більш як 4,5 тис. чоловіків.
Також під час повітряних ударів загинули майже 5 тис. джихадистів та стільки ж бойовиків з інших угруповань.
За даними сирійського центру, під час повітряних атак російська армія використовує ракети, що містять терміт, тобто суміш алюмінію з оксидами деяких металів. Цей матеріал після вибуху снаряда горить три хвилини.
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