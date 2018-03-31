У Сирії від російських авіаударів за 2,5 роки загинули понад 7 тисяч мирних жителів – правозахисники

19:30, 31 березня 2018
Світ
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Ілюстрація \ REUTERS

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Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини, інформує Польське радіо.

Серед жертв - майже 2 тис. дітей, понад тисяча жінок та більш як 4,5 тис. чоловіків.

Також під час повітряних ударів загинули майже 5 тис. джихадистів та стільки ж бойовиків з інших угруповань.

За даними сирійського центру, під час повітряних атак російська армія використовує ракети, що містять терміт, тобто суміш алюмінію з оксидами деяких металів. Цей матеріал після вибуху снаряда горить три хвилини.

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Теги: #Росія#Сирія#цивільні