Швеція визнала незалежність Косово
16:50, 04 березня 2008Світ
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Засідання уряду було позачерговим
Сьогодні на позачерговому засіданні шведський уряд визнав Косово суверенною державою, повідомляє Газета.ру.Рішення про це було ухвалене після обговорення в комітеті із зовнішньої політики, до якого входять король, спікер і дев`ять членів парламенту, повідомили прем`єр-міністр країни Фредрік РАЙНФЕЛЬДТ і міністр закордонних справ Карл БІЛЬДТ.
Незалежність Косово вже визнали більше 20 країн і серед них США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія.
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