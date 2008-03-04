Швеція визнала незалежність Косово

Сьогодні на позачерговому засіданні шведський уряд визнав Косово суверенною державою, повідомляє Газета.ру. Рішення про це було ухвалене після обговорення в комітеті із зовнішньої політики, до якого входять король, спікер і дев`ять членів парламенту, повідомили прем`єр-міністр країни Фредрік РАЙНФЕЛЬДТ і міністр закордонних справ Карл БІЛЬДТ.

Незалежність Косово вже визнали більше 20 країн і серед них США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія.