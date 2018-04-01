Голова Міноборони Британії: загроза з боку Росії зростає

Очільник Міноборони Британії зазначив, що терпець світової спільноти щодо політики Путіна уривається.

Для Великобританії "критично важливо розвивати оборонний комплекс через зростаючу загрозу з боку Росії.

Про це пише міністр оборони Гевін Вільямсон у статті для видання The Telegraph у неділю, 1 квітня, передає DW.com.

Читайте такожЛавров відповів на пораду глави Міноборони Британії "відійти і заткнутися"

Це дозволить "зустріти загрози" майбутнього підготовленими, переконаний він. Витрати на оборону будуть збільшені на 800 млн фунтів стерлінгів, підкреслює міністр.

Загроза Великобританії з боку Росії зростає, вважає Вільямсон. Російський президент Володимир Путін "використовує гібридні методи" для "підривного впливу" на інші країни і має відношення до "безсоромних" кібер-операцій, вважає британський міністр. Терпець світового співтовариства стосовно політики Путіна уривається, стверджує він.

Для усвідомлення "небезпеки, що йде від Москви" досить вивчити отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля в Солсбері, переконаний Вільямсон. Зараз фахівці Організації із заборони хімічної зброї проводять аналіз речовини, за допомогою якого було здійснено "жахливий злочин", підкреслив міністр.

Вільямсон також зазначає еволюцію оборонних можливостей Росії. За його словами, російська сторона активно інвестує в розробку ракет для ураження цілей на великих відстанях.