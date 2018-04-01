Внаслідок землетрусу в Ірані постраждали понад 20 осіб - ЗМІ

Магнітуда землетрусу становила понад 5 балів.

У результаті землетрусу на заході Ірану постраждали понад 20 осіб.

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Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Таснім.

"Через сьогоднішній землетрус на даний момент постраждали 23 особи, їм надано амбулаторну медичну допомогу", - заявив представник сфери охорони здоров'я в провінції Керманшах Мазіар Тахмасебі.

Раніше Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що землетрус магнітудою 5,4 стався в районі кордону Ірану й Іраку за 170 кілометрів на північний схід від іракського Багдада і за 17 кілометрів на північний захід від іранського міста Сере-Поле-Зохаб (провінція Керманшах).

За даними Інституту геофізики при Тегеранському університеті, магнітуда землетрусу становила 5,3.