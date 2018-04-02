Росія випробувала в Казахстані нову протиракету
11:57, 02 квітня 2018Світ
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Згідно з повідомленням, протиракета системи ПРО успішно виконала завдання і вразила умовну ціль у встановлений час.
Ілюстрація / REUTERS
Міноборони Росії провело випробування нової модернізованої ракети системи ПРО на полігоні Сари-Шаган в Казахстані.
Про це повідомляє газета "Червона зірка". Згідно з повідомленням, протиракета системи ПРО успішно виконала завдання і вразила умовну ціль у встановлений час.
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"Система протиракетної оборони складається на озброєнні Повітряно-космічних сил і призначена для захисту Москви від ударів засобів повітряно-космічного нападу, а також виконання завдань в інтересах систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору", - сказано в повідомленні.
Раніше в Україні зазнали новітній ракетний комплекс "Корсар".
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